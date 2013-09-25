Росіяни посадили в СІЗО членів екіпажу судна «Грінпіс», серед яких є українець

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів у Москві повідомив офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін.

«У рамках кримінальної справи про напад на платформу «Приразломная» в ніч на 25 вересня у порядку статті 91 КПК РФ слідчі слідчого управління СК Росії по Північно-Західному федеральному округу затримали як підозрюваних 30 членів екіпажу судна Arctic Sunrise», - сказав Маркін.

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За його словами, відразу ж після затримання відповідно до норм КПК РФ було допитано троє затриманих, які є громадянами Росії. Іноземні громадяни, що перебували на судні, ще не допитувалися.

Маркін зазначив, що слідство вирішує питання про забезпечення затриманих перекладачами, без участі яких допити не можуть бути проведені. Крім того, слідство вживає заходів для забезпечення всіх затриманих захисниками.

«Троє адвокатів, найнятих організацією «Грінпіс», активно виявляють бажання захищати всіх затриманих, проте слідство не може задовольнити це прохання, оскільки, відповідно до норм КПК РФ, одна й та сама особа не може бути захисником двох підозрюваних або обвинувачуваних, якщо їх інтереси суперечать одне одному. В зв'язку з тим, що розслідування кримінальної справи знаходиться на початковій стадії, слідство не виключає, що надалі інтереси ряду затриманих справді можуть стати суперечливими», - сказав він.

За словами Маркіна, як тільки затримані іноземці будуть забезпечені перекладачами і адвокатами, слідчі почнуть допити та інші слідчі дії.

Як пишуть РІА Новости, після часткового допиту в управлінні Слідчого комітету по Мурманської області затриманих перевели в слідчий ізолятор, повідомив експерт з екологічного права Greenpeace Росії Михайло Крейндлін.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив проти активістів «Грінпіс» справу про піратство за акцію біля морської платформи «Газпрому».

Акцію активісти проводили 18 вересня. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама.

На борту судна перебуває громадянин України - Руслан Якушев, корабельний кок.