ЗМІ: Експерти почали ліквідацію хімарсеналу в Сирії

Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерело в місії ОЗХЗ.

Група з 33 осіб прибула до Сирії 1 жовтня, серед членів команди - громадяни РФ, США, Великої Британії, Чехії, Узбекистану, Китаю, Канади, Нідерландів, Тунісу.

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Більшість учасників (19 осіб) — інспектори ОЗХЗ, решта — співробітники ООН.

Після прибуття до Дамаску група заснувала "логістичну базу, щоб негайно розпочати роботи" зі знищення отруйливих речовин, повідомила раніше прес-служба ООН.