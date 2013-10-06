ЗМІ: Експерти почали ліквідацію хімарсеналу в Сирії
14:32, 06 жовтня 2013Світ
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Група експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) розпочала ліквідацію хімічного арсеналу в Сирії
У Сирії почалося знищення хімзброї / Фото : dk.com
Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерело в місії ОЗХЗ.
Група з 33 осіб прибула до Сирії 1 жовтня, серед членів команди - громадяни РФ, США, Великої Британії, Чехії, Узбекистану, Китаю, Канади, Нідерландів, Тунісу.
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Більшість учасників (19 осіб) — інспектори ОЗХЗ, решта — співробітники ООН.
Після прибуття до Дамаску група заснувала "логістичну базу, щоб негайно розпочати роботи" зі знищення отруйливих речовин, повідомила раніше прес-служба ООН.
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