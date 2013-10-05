Сирія надала додаткову інформацію про хімзброю

"Гендиректор ОЗХЗ на зустрічі з виконавчою радою вчора сказав, що технічний секретаріат отримав додаткову інформацію від Сирії, додаткову до наданої 21 вересня. Додаткова інформація вивчається ОЗХЗ", - повідомив Несіркі.

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Згідно з рішенням виконавчого ради ОЗХЗ про знищення хімзброї в Сирії, Дамаск повинен був через сім днів після 27 вересня надати додаткову інформацію про свої хімічні арсенали. Перші дані Сирія передала ОЗХЗ 19 вересня, повідомляє РІА Новости.

Несіркі також повідомив, що ця додаткова інформація буде розглянута ОЗХЗ та її керівництво проінформує про результати країни-учасниці організації на 74-й сесії виконавчої ради, яка відкриється у вівторок, 8 жовтня.

Нагадаємо, експерти ООН прибули до Сирії 18 серпня для перевірки заяв про застосування хімзброї в Хан аль - Ассаль (провінція Алеппо), Шейх Максудов (провінція Алеппо) і Саракебе (провінція Ідліб ). Після того як з'явилися повідомлення про хіматаку 21 серпня під Дамаском, експерти попрямували туди, а потім виїхали з країни для підготовки доповіді. У представленому в ООН документі підтверджується, що під Дамаском були застосовані боєзаряди з отруйним газом зарином.

25 вересня група експертів на чолі з Оке Селстромом повернулася в Дамаск, щоб вивчити повідомлення ще про сім випадків застосування хімзброї. Доповідь за результатами цієї поїздки вони планують підготувати в кінці жовтня.