Республіканці запропонували Обамі новий план врегулювання кризи в США

Республіканці в палаті представників конгресу США запропонували Білому дому новий план врегулювання кризи: продовжити у п'ятницю на півтора місяці можливість держзапозичень для уникнення дефолту, а протягом вихідних провести переговори з приводу можливого відновлення фінансування держустанов, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Hill.

За його даними, протягом подальших переговорів республіканці мають намір обговорити з адміністрацією всі їхні бюджетні питання, щоб при досягненні згоди продовжити фінансування держустанов і підвищити стелю держборгу на весь 2014 рік.

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Контрольована республіканцями палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив президента Барака Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося. Конгрес також поки не підвищив ліміт запозичень, без якого США загрожує дефолт. Опоненти Обами пропонують не підвищувати стелю держборгу, а знижувати держвитрати.

Президент США неодноразово заявляв, що схвалити фінансування держустанов і підвищити стелю держборгу - це обов'язки конгресу, і він не має наміру вести переговори під загрозою їх невиконання. Однак в останні дні глава держави зустрічається з республіканцями, щоб знайти вихід із ситуації. У четвер Обама зустрівся з членами палати представників, а в п'ятницю приймає у Білому домі сенаторів-республіканців.