Обама і республіканці не домовились про держборг

"Після обговорення можливих подальших кроків ніяких конкретних ухвал зроблено не було. Президент розраховує на прогрес у переговорах сторін. Його метою залишається забезпечити, щоб ми виконували свої зобов'язання, відновили роботу держустанов і повернулися до питань про зростання економіки, створення робочих місць і зміцнення середнього класу ", - йдеться в повідомленні Білого дому.

На тему: Обама заявив, що готовий підписати закон про збільшення "стелі" боргу США

У четвер увечері президент зустрівся в Білому домі з делегацією республіканців на чолі зі спікером Палати представників Джоном Бейнер, повідомляє РІА Новости.

Конгресмени запропонували санкціонувати запозичення міністерства фінансів до 22 листопада, а протягом цього періоду провести переговори щодо скорочення дефіциту і перегляду податків. Після півторагодинної зустрічі Бейнер і його колеги не стали робити заяв для преси.

Як зазначає газета, незважаючи на відмову президента, пропозицію республіканців являє собою істотний прорив, оскільки дозволяє відновити переговори з приводу деталей майбутньої угоди.

Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося. Конгрес також не підвищив ліміт запозичень, який становить зараз 16,7 трильйона доларів. Якщо його не буде підвищено до 17 жовтня, США загрожує дефолт.