Обама і республіканці не домовились про держборг

02:56, 11 жовтня 2013
Світ
705 0

Зустріч президента США Барака Обами з конгресменами-республіканцями не принесла вирішення проблем фінансування держустанов і верхньої межі держборгу.

сша, Білий дім Фото wikipedia

"Після обговорення можливих подальших кроків ніяких конкретних ухвал зроблено не було. Президент розраховує на прогрес у переговорах сторін. Його метою залишається забезпечити, щоб ми виконували свої зобов'язання, відновили роботу держустанов і повернулися до питань про зростання економіки, створення робочих місць і зміцнення середнього класу ", - йдеться в повідомленні Білого дому.

На тему: Обама заявив, що готовий підписати закон про збільшення "стелі" боргу США

У четвер увечері президент зустрівся в Білому домі з делегацією республіканців на чолі зі спікером Палати представників Джоном Бейнер, повідомляє РІА Новости.

Конгресмени запропонували санкціонувати запозичення міністерства фінансів до 22 листопада, а протягом цього періоду провести переговори щодо скорочення дефіциту і перегляду податків. Після півторагодинної зустрічі Бейнер і його колеги не стали робити заяв для преси.

Як зазначає газета, незважаючи на відмову президента, пропозицію республіканців являє собою істотний прорив, оскільки дозволяє відновити переговори з приводу деталей майбутньої угоди.

Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося. Конгрес також не підвищив ліміт запозичень, який становить зараз 16,7 трильйона доларів. Якщо його не буде підвищено до 17 жовтня, США загрожує дефолт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter