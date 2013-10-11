Обама і республіканці не домовились про держборг
Зустріч президента США Барака Обами з конгресменами-республіканцями не принесла вирішення проблем фінансування держустанов і верхньої межі держборгу.
"Після обговорення можливих подальших кроків ніяких конкретних ухвал зроблено не було. Президент розраховує на прогрес у переговорах сторін. Його метою залишається забезпечити, щоб ми виконували свої зобов'язання, відновили роботу держустанов і повернулися до питань про зростання економіки, створення робочих місць і зміцнення середнього класу ", - йдеться в повідомленні Білого дому.
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У четвер увечері президент зустрівся в Білому домі з делегацією республіканців на чолі зі спікером Палати представників Джоном Бейнер, повідомляє РІА Новости.
Конгресмени запропонували санкціонувати запозичення міністерства фінансів до 22 листопада, а протягом цього періоду провести переговори щодо скорочення дефіциту і перегляду податків. Після півторагодинної зустрічі Бейнер і його колеги не стали робити заяв для преси.
Як зазначає газета, незважаючи на відмову президента, пропозицію республіканців являє собою істотний прорив, оскільки дозволяє відновити переговори з приводу деталей майбутньої угоди.
Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося. Конгрес також не підвищив ліміт запозичень, який становить зараз 16,7 трильйона доларів. Якщо його не буде підвищено до 17 жовтня, США загрожує дефолт.