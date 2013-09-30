Сирія прагне політичного врегулювання кризи, але не терпітиме тероризм - МЗС
18:54, 30 вересня 2013Світ
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Сирія прагне політичного врегулювання кризи, але не має наміру терпіти тероризм на своїй території, заявив з трибуни Генасамблєї ООН віце-прем'єр сирійського уряду, міністр закордонних справ Валід Муаллем.
Муалем каже, що у Сирії орудують терористи з 83 країн / Фото : sana.sy
"Сирія віддана політичному врегулюванню, але ця відданість не означає дозвіл терористам нападати на невинних громадян, не означає просто дивитися, як руйнують мечеті й церкви, як це відбувається в Хомсі й Алеппо і в місті Малула - єдиному місці на землі, де люди все ще розмовляють мовою Ісуса Христа", - сказав Муаллем, повідомляє РІА «Новости».
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За його словами, на даний час у Сирії орудують терористи з 83 країн. "Війна з терором - це не лише війна Сирії. Одного разу ці терористи повернуться в свої країни, і жодна держава світу не має імунітету від тероризму, який не визнає ні кордонів, ні географії", - підкреслив Муаллем.
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