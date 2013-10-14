ЗМІ: В КНДР випробовують хімічну зброю на в’язнях

Таке твердження міститься у доповіді Американо-корейського інституту Джона Хопкінса передових міжнародних досліджень, повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на британську газету Telegraph.

Про це розповіли як самі ув'язнені, так і колишні охоронці. Один перебіжчик, який став свідком 22 дослідів, розповів, як це відбувається.

В'язнів поміщують у скляні камери, після чого пускать газ. Вчені спостерігають за реакціями арештантів зверху через скло. У газовій камері загинули батьки, син і донька свідка.

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Колишній північнокорейський військовослужбовець зізнався, що особисто брав участь у таких експериментах. Досліди проводилися на острові біля західного узбережжя Корейського півострова. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що піддослідними в центрі виступили діти-інваліди. Спостерігачі відзначають, що підтвердити цю інформацію вкрай важко, тому що ніяких свідоцтв, за винятком свідчень очевидців, не залишається.

За оцінками експертів, КНДР може виробляти 4500 тонн отруйних речовин на рік, але в разі війни обсяги виробленої хімзброї можна збільшити до 12 тисяч тонн. В арсеналі корейської армії - хлор, зарин, фосген та інші речовини з сімейства гірчичного газу.