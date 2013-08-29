ЗМІ: У КНДР з кулеметів розстріляли два ансамблі популярних артистів

За даними південнокорейської газети «Чосун Ільбо», на яку посилається Lenta.ru, учасників двох музичних колективів, які виконують популярні та патріотичні пісні, викрили в тому, що вони знімалися в аматорських фільмах сумнівного змісту, а потім займалися нелегальним поширенням записів. Відеопродукція відповідного змісту, зокрема, з’явилася на китайському чорному ринку.

Однією з розстріляних опинилася співачка Хен Сон Вол ( Hyon Song - wol ). Її називають колишньою подругою північнокорейського лідера, з якою Кім Чен Ин розірвав стосунки близько десяти років тому за наполяганням тодішнього президента країни, його батька Кім Чен Іра.

Як пише газета, на публічній страті були присутні колеги засуджених, а також члени їх сімей. Після приведення вироку у виконання родичі страчених були направлені до трудових таборів, а обидва ансамблі - розформовані.

Північнокорейська влада поки ніяк не відреагувала на інформацію про страту, поширену південнокорейськими ЗМІ.