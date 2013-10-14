Кім Чен Ин знову попався на фотомонтажі

Інтернет-користувачі знову спіймали північнокорейське керівництво на фотомонтажі, пишуть Вести. У Мережі з'явилося зображення, на якому лідер КНДР Кім Чен Ин і його радники стоять біля дитячої лікарні в Пхеньяні. Але навіть недосвідчений глядач може відразу помітити, що зображення глави держави і його "свити" було накладені на фонову картинку.

Примітка з фотографією з'явилася на інтернет-ресурсі, присвяченому відеоіграм Kotaku.

На костюмах Кім Чен Ина і його радників на знімку чітко видно тіні, які говорять про те, що їх, швидше за все, фотографували в студії зі спалахом. При більш детальному вивченні фахівці побачили навколо фігур високопосадовців якесь райдужне світіння: це один з факторів, який свідчить про наявність обробки фото.

Читайте також: ЗМІ: У КНДР відчувають хімічну зброю на ув'язнених

Навіщо лідеру країни, що володіє ядерною зброєю, було фальшувати фотографію замість того, щоб знятися на тлі лікарні - не зрозуміло. Але це вже не перший подібний випадок. У березні цього року Центральне телеграфне агентство КНДР опублікувало знімок, нібито зроблений під час північнокорейських морських навчань. На ньому зображена висадка піхотинців і кілька кораблів. Корейське агентство подбало про те, щоб фотографію розповсюдили великі ЗМІ по всьому світу. Проте пізніше з'ясувалося, що це підробка.

У квітні 2012 року північнокорейські ЗМІ розповсюдили фото, на якому зображена новітня ракетна установка під час військового параду в Пхеньяні. Це зображення західні журналісти також визнали дуже схожим на підробку.