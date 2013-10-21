В Сирії знищили частину устаткування, пов'язаного з хімзброєю

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) перевірили в Сирії 17 об'єктів, пов'язаних з хімічною зброєю, і на 14 з них знищили устаткування.

Як передає РІА Новости, про це йдеться в заяві, опублікованій у понеділок на сайті ОЗХЗ.

"Інспекції було здійснено на 17 об'єктах. На 14 об'єктах інспектори провели знищення важливого устаткування, щоб вивести потужності з робочого стану", - повідомляє організація.

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Інспекції здійснює передова група ОЗХЗ і ООН приблизно з 60 осіб. Ця місія повинна забезпечити повне знищення сирійської хімічної зброї до середини 2014 року. Гендиректор організації Ахмет Узюмджю 9 жовтня заявив, що експертам "найближчими днями і тижнями" потрібно відвідати з інспекцією більш як 20 об'єктів з розкритих Дамаском.

Згідно з рішенням ОЗХЗ про знищення хімзброї в Сирії, прийнятим 27 вересня, інспекції об'єктів із списку, наданого Сирією, повинні завершитися до кінця жовтня. Крім того, експерти повинні щонайшвидше відвідати об'єкти, на які можуть вказати інші країни-члени організації.