США не згодні з даними правозахисників про жертв атак безпілотників

"У них немає доступу до всієї інформації, яка є у розвідувального співтовариства. Ми маємо в своєму розпорядженні повнішу картину того, що відбувається, точніші цифри", - сказала Харф.

За її словами, влада США не публікує ці дані, щоб не поставити під загрозу свої джерела і методи збору інформації, пише РІА Новости.

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Представник Держдепу додала, що американські власті роблять все можливе для мінімізації можливих жертв серед мирного населення.

Правозахисники оприлюднили у вівторок доповіді, в яких звинуватили США в порушенні норм міжнародного права. Після перевірки дев'яти атак американських безпілотників на території Пакистану в 2012 році експерти Amnesty International з'ясували, що в результаті ударів загинули 29 мирних жителів.