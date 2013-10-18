Доповідач ООН закликав США розсекретити дані про жертви атак безпілотників

21:10, 18 жовтня 2013
Світ
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Кількість жертв серед цивільного населення тільки одному в Пакистані від застосування там США дронів склало не менше 400 чоловік, і ці дані можуть виявитися заниженими, йдеться в опублікованому в п'ятницю доповіді ООН.

Жертвами безпілотників США стали 2,2 тисячі осіб - дані уряду Пакистану / Фото: topwar.ru

У цьому зв'язку в документі міститься заклик до Сполучених Штатів розсекретити інформацію про застосування безпілотників і точне число жертв серед мирних жителів.

Документ складений для Генеральної Асамблеї ООН спеціальним доповідачем з питання про захист прав людини у боротьбі з тероризмом, англійцем Беном Еммерсон, повідомляє РІА Новости.

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Уряд Пакистану надав йому "документовані статистичні дані, щонайменше, про 330 ударів з безпілотних літальних апаратів в районі племінних територій федерального управління, що мали місце з 2004 року". За інформацією уряду, наголошується в доповіді, загальне число вбитих в результаті ударів з безпілотних літальних апаратів склало не менше 2,2 тисячі, а число важко поранених - не менше 600 осіб.

Уряду Пакистану вдалося підтвердити, що "в результаті ударів з безпілотних літальних апаратів було вбито не менше 400 цивільних осіб", повідомляє Еммерсон.

В Афганістані, за його даними, за перші шість місяців 2013 місія ООН документально підтвердила 15 убитих і сім поранених серед цивільного населення в ході семи операцій безпілотних літальних апаратів, метою яких були антиурядові сили. У Ємені, за різними даними, з тієї ж причини загинули від 21 до 58 мирних жителів.

Як підкреслив Еммерсон, "участь ЦРУ в бойових контртерористичних операціях в Пакистані і Ємені є практично непереборною перешкодою для прозорості" застосування дронів. Спецдоповідач ООН не вважає, що міркування національної безпеки виправдовують приховування даних про жертви серед цивільного населення.

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