Пасажирський літак загорівся в польоті і приземлився на Карибах

На островах Карибського моря здійснив екстрену посадку пасажирський літак Boeing-757. Лайнер прямував з Тринідаду і Тобаго до Майамі, пише Комсомольська правда.

Прямо під час польоту у літака сталося загоряння лівого двигуна. Дим був такий сильний, що заповнив усю кабіну пілотів.

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На борту Boeing перебували 175 осіб. В інциденті ніхто не постраждав.

Щойно лайнер приземлився, його тут же загасили пожежні служби, передає Associated Press.