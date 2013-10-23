Пасажирський літак загорівся в польоті і приземлився на Карибах
08:23, 23 жовтня 2013Світ
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Дим був такий сильний, що заповнив усю кабіну пілотів.
В польоті у "Боїнга" загорівся лівий двигун.
На островах Карибського моря здійснив екстрену посадку пасажирський літак Boeing-757. Лайнер прямував з Тринідаду і Тобаго до Майамі, пише Комсомольська правда.
Прямо під час польоту у літака сталося загоряння лівого двигуна. Дим був такий сильний, що заповнив усю кабіну пілотів.
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На борту Boeing перебували 175 осіб. В інциденті ніхто не постраждав.
Щойно лайнер приземлився, його тут же загасили пожежні служби, передає Associated Press.
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