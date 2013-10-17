У Мексиці виявили зниклий літак, після аварії ніхто не вижив

08:11, 17 жовтня 2013
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Рятувальники виявили невеликий літак Cessna 208 Caravan , зниклий в Мексиці 14 жовтня під час польоту над територією штату Південна Нижня Каліфорнія

літак / Фото : aviationexplorer.com

Рятувальники виявили невеликий літак Cessna 208 Caravan, зниклий в Мексиці 14 жовтня під час польоту над територією штату Південна Нижня Каліфорнія, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press. На борту літака, що розбився перебували 14 людей - пілот і пасажири. За попередньою інформацією, під час катастрофи ніхто не вижив.

Місце падіння літака було виявлено з гелікоптера в середу, 16 жовтня, заявили представники міністерства транспорту Мексики. Посадити вертоліт в районі виявлення уламків було неможливо. Найближчим часом до місця падіння літака по землі відправляться пошуково-рятувальні групи, додали представники міністерства транспорту Мексики.

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Літак, що виконував рейс з курортного міста Лорето до Комонди, перестав виходити на зв'язок через 25 хвилин після зльоту. Повідомлялося, що пілот літака відправився в політ у складних метеоумовах - в той момент через штат Південна Нижня Каліфорнія проходив тропічний шторм «Октаві». За попередніми даними, всі особи, що були на борту літака були громадянами Мексики.

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