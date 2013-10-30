Банкомати Росії виявилися не готові до олімпійських рублів

Банкомати російських банків зможуть приймати пам'ятні сторубльові банкноти з олімпійською символікою не раніше ніж через місяць, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на представників міжнародної корпорації з виробництва банкоматного обладнання NCR.

У корпорації заявили, що банкомати всіх банків без винятку до прийому купюр не готові. Банк Росії повинен спочатку надати шаблони для включення їх в прийом, але необхідні зразки надійдуть тільки через три-чотири тижні.

Спочатку в обігу буде невелика кількість нових банкнот. За прогнозом корпорації, основне вкидання купюр на ринок відбудеться безпосередньо перед Олімпіадою.

У свою чергу, в банках рекомендували всі операції з новими купюрами проводити через касу, оскільки вони є законним засобом платежу і обов'язкові до прийому в будь-яких організаціях.

Пам'ятна сторубльова купюра до XXII Олімпійських зимових ігор у Сочі була випущена в обіг 30 жовтня. Її тираж становить 20 мільйонів екземплярів. На лицьовій стороні банкнот зображений сноубордист, а на зворотному жар-птиця, схожа на факел. Основними кольорами є блакитний і синій. Зображення на банкноті вперше стало вертикально орієнтованим.