АНБ США спростовує публікацію про перехоплення даних з серверів Google і Yahoo

Глава Агентства національної безпеки США Кіт Александер спростував сьогодні публікацію в газеті Washington Post, згідно з якою АНБ перехоплювало інформацію, що передається між серверами найбільших інтернет-компаній Google і Yahoo. Про це повідомляє РІА «Новости».

За словами Александера, що виступав на конференції з кібербезпеки, АНБ "не має права" на доступ до серверів компаній, і для того, щоб отримати подібні дані, необхідно отримати ордер суду. На питання, чи прослуховувало АНБ центри зберігання і обробки даних, Александер відповів:"Мені про це не відомо".

Коментуючи інші програми стеження, за які АНБ зазнало критики, Александер сказав:"Це законно, необхідно і проводиться в кожному випадку з дозволу".

Раніше газета повідомила з посиланням на документи, отримані від Едварда Сноудена, що АНБ реалізує програму під кодовою назвою MUSCULAR. Ця програма дозволяє отримувати дані з дата-центрів по всьому світу, так що АНБ отримує доступ до сотень мільйонів облікових записів електронної пошти. Google і Yahoo заявили, що не надавали подібного доступу американським спецслужбам.