АНБ має доступ до комунікацій Google і Yahoo і збирає дані користувачів - ЗМІ

Згідно з доповіддю, датованою 9 січня 2013 року, в штаб-квартиру АНБ у Форт-Мід щодня надходять мільйони файлів з внутрішніх мереж Yahoo і Google - від так званих "метаданих", тобто відомостей про відправників, отримувачів і дати відправлення електронних листів, до їх змісту, у тому числі текстів, аудіо-та відеофайлів. Всього за 30 днів, що передували публікації доповіді, в базу даних Форт-Мід надійшло понад 181,2 мільйона одиниць таких даних.

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Про це повідомляє сьогодні РІА «Новости» з посиланням на сайт газети Washington Post , яка цитує секретну доповідь американських спецслужб, надану екс-співробітником АНБ і ЦРУ Едвардом Сноуденом.

Інструмент збору даних користувачів найбільших інтернет-компаній CША, за даними видання, був розроблений в рамках спільного проекту АНБ і його британських колег з Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ), який отримав назву MUSCULAR. Де розташовані центри перехоплення даних користувачів Google і Yahoo, документ не розкриває.

Як пише Washington Post, представники Білого дому і Національної розвідки США підтвердити або спростувати оприлюднені Сноуденом відомості про збір даних користувачів Google і Yahoo відмовилися.

Скандал навколо дій спецслужб США розгорівся з новою силою після публікації в жовтні наданих Сноуденом даних про те, що американські спецслужби масово збирали метадані про дзвінки не тільки звичайних людей, але і як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські. Ряд країн ЄС вже зажадали від США роз'яснень з цього приводу. Як очікується, внутрішні перевірки відбудуться найближчим часом у всіх службах безпеки Євросоюзу.