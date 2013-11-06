У школах сектора Газа почали вивчати «опір Ізраїлю»

Як заявив міністр освіти регіону Муетассем Аль- Мінауі, нові предмети повинні показати учням «важливість ефективних приготувань до зустрічі з ворогом», пише Лента.ру з посиланням на Agence France -Presse.

У навчальних матеріалах розповідається про ізраїльські атаки на сектор Газа взимку 2008-2009 років і в листопаді 2012 року. Як ілюстрації використовуються фотографії мертвих палестинців і зруйнованих ракетними ударами будівель. Також агентство наводить цитату з навчальних матеріалів, у якій говориться, що «вся Палестина від [Середземного] моря до річки [Йордан] належить нам, мусульманам».

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За словами Аль-Мінауі, антиізраїльські предмети з'являться в програмі середньої школи. Раніше рух ХАМАС запустив в Газі експериментальну програму базової військової підготовки для учнів старших класів.

Нововведення стосуватимуться шкіл, що перебувають під контролем міністерства освіти сектора Газа. Тим часом майже половина всіх школярів у регіоні навчається в школах, керованих Агентством ООН з допомоги палестинським біженцям (UN Relief and Works Agency, UNRWA).

Сектор Газа, що входить до Палестинської автономії, з 2007 року контролюється рухом ХАМАС, відповідальним за багато терактів проти Ізраїлю і, який заперечує його право на існування. Рух визнано терористичною організацією в Ізраїлі, країнах Євросоюзу, США, Канаді та Японії.