Президент Франції має намір помирити Ізраїль і Палестину

.Поїздка стане першим візитом Олланда в ці країни з моменту його обрання на пост глави держави в травні 2012 року, пише РИА Новости.

Наприкінці вересня з робочим візитом Ізраїль і Палестину відвідав міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. Метою була зустріч з президентами і підтримка недавно відновлених переговорів.

У ніч на 21 серпня в обстановці повної секретності завершився третій раунд діалогу, який ведуть делегації Ізраїлю і Палестини на чолі з міністром юстиції Ізраїлю Ципі Лівні і палестинським функціонером Саїбом Орейкатом.

Про перезапуск діалогу, перерваного в 2010 році, ізраїльтяни і палестинці оголосили в кінці липня у Вашингтоні.

Двома тижнями пізніше, 14 серпня в Єрусалимі, було дано старт переговорам "по суті" - практичній роботі над проблемами постійних кордонів, біженців, Єрусалиму, основою 65-річного конфлікту.