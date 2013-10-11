ЗМІ: Лідер Палестини погодився на переговори з прем'єром Ізраїлю

Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на неназваного високопоставленого представника Палестинської адміністрації.

За словами співрозмовника видання, Аббас погодився на зустріч без будь-яких попередніх умов і вже офіційно проінформував про це Вашингтон, який виступає посередником у врегулюванні палестино-ізраїльського питання. Зустріч може відбутися в Єрусалимі "в найближчі дні", пише Лента.ru.

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Разом з тим, джерело в канцелярії Аббаса відмовилося підтвердити цю інформацію, назвавши її "передчасною". Інформатор, однак, також відзначив значні зусилля США, докладені для проведення такої зустрічі.

У липні у Вашингтоні поновилися прямі палестино-ізраїльські переговори про остаточне врегулювання ситуації; зустріч представників Палестини та Ізраїлю стала першою за останні три роки. Коментуючи початок переговорів, держсекретар США Джон Керрі висловив упевненість, що вже через дев'ять місяців вони завершаться підписанням якоїсь угоди.

Передбачається, що домовленості, якщо їх буде досягнуто, будуть грунтуватися на кордонах, встановлених до Шестиденної війни 1967 року. Влада Ізраїлю, проте, підкреслила, що будь-які поступки палестинцям, узгоджені в ході переговорів, повинні будуть схвалити громадяни країни на референдумі. При цьому, згідно з даними соціологічних опитувань, більшість ізраїльтян виступає проти повернення до кордонів 1967 року і взаємного обміну територіями.