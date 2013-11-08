В Азербайджані танк розніс зупинку (фото)
11:32, 08 листопада 2013Світ
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Вранці 8 листопада поблизу села Мілабад (у Бейлаганском районі, на півдні країни) танк врізався в автобусну зупинку. Він також пошкодив дві припарковані поряд машини, скинувши їх в канал.
Водій сказав, що не зміг зупинити бойову машину / Фото: day.az
В Азербайджані сталася ДТП за участю танка, повідомляє Contact.az. В результаті інциденту, за даними місцевої адміністрації, ніхто не постраждав.
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Танк належить одній з військових частин, розміщених в цьому районі. Причина ДТП поки невідома. Повідомляється, що військовослужбовець, який керував танком, «не зміг зупинити бойову машину», повідомляє Lenta.ru.
На місце події, за інформацією Haqqin.az, прибули військові і співробітники поліції, які заборонили вести там зйомку. Кілька людей, що встигли зробити фотографії, були затримані.
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