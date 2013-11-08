В Азербайджані танк розніс зупинку (фото)

В Азербайджані сталася ДТП за участю танка, повідомляє Contact.az. В результаті інциденту, за даними місцевої адміністрації, ніхто не постраждав.

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Танк належить одній з військових частин, розміщених в цьому районі. Причина ДТП поки невідома. Повідомляється, що військовослужбовець, який керував танком, «не зміг зупинити бойову машину», повідомляє Lenta.ru.

На місце події, за інформацією Haqqin.az, прибули військові і співробітники поліції, які заборонили вести там зйомку. Кілька людей, що встигли зробити фотографії, були затримані.