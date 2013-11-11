ЗМІ: У КНДР стратили 80 осіб за перегляд південнокорейських телепередач

Консервативна газета JoongAng Ilbo процитувала анонімне джерело, «знайоме з ситуацією» і «заслуговуюче на довіру». Джерело повідомляє, що 3 листопада в Північній Кореї відбулися публічні страти в семи різних містах, передає Russia Today.

Велика частина страчених звинувачувалася у перегляді заборонених в країні телевізійних передач.

На інтернет-сторінці міжнародної організації північнокорейських іммігрантів «Північнокорейська Інтелектуальна Солідарність» (North Korea Intellectual Solidarity) повідомляється, що кілька місяців тому надходили повідомлення про плани влади провести серію публічних страт.

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У північному порту Вонсан влада зібрала 10 тис. осіб на спортивному стадіоні для перегляду розстрілу 8 осіб.

«Режим, очевидно, побоюється потенційних змін у способі мислення людей і завбачливо намагається залякати людей», - йдеться на сайті організації.

Перегляд заборонених телепередач або фільмів, особливо з капіталістичної Південної Кореї, - серйозний злочин у КНДР.

Однак організувати тотальний контроль за поширенням заборонених передач і серіалів стає все складніше і складніше через широку поширеність переносних дисків, mp3-плеєрів та можливості нелегально завантажувати відео з інтернету.