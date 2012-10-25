У Північній Кореї генерала стратили, розстрілявши з міномета

Генерала було спіймано на пияцтві і гулянках під час офіційної жалоби з приводу смерті Кім Чен Іра, повідомляє The Daily Telegraph.

Генерал Кім Чхоль був арештований на початку цього року за наказом нового лідера Північної Кореї Кім Чен Ина (сина померлого Кім Чен Іра).

Видання повідомляє, що Кім Чен Ин наказав стратити генерала таким чином, щоб від нього "​​не залишилося ніяких слідів, навіть волосинки".

У підсумку опального генерала прив'язали до стовпа і розстріляли з міномета, після чого від нього насправді нічого не залишилося.

Страта Кім Чхоль є лише одним із прикладів зачистки представників північнокорейської армії або партії, які б могли загрожувати режиму Кім Чен Ина.

Жертвами репресій цього року стали 14 вищих посадовців Північної Кореї, серед яких міністр оборони і голова Нацбанку Північної Кореї.