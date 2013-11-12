На найбільшій АЕС США стався витік радіоактивної води

Пошкоджений реактор довелося заглушити, повідомив телеканалу WYFF представник керуючої компанії Duke Energy Бі Джей Гатт. При цьому він запевнив, що небезпеки для навколишнього середовища витік не представляє, оскільки заражена рідина знаходиться всередині захисної оболонки ядерного реактора, пише Russia Today.

Підозри про витік з'явилися у співробітників АЕС Окони ще у п'ятницю. Потім протягом декількох днів проводився огляд всіх об'єктів, і місце поломки було виявлено. Виявилося, що з ладу вийшла система охолодження першого енергоблоку.

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Була проведена евакуація всіх співробітників. Для підтвердження витоку на місце аварії було направлено робота. Виявилося, що заражена вода витікає в середньому зі швидкістю 300 мл на хвилину, що не є критичним. Розслідуванням причин поломки зараз займається спеціальна комісія.

Бі Джей Гатт запевнив, що витік буде усунено без загрози для навколишнього середовища. Будівля АЕС захищена за всіма правилами, вона має сталевий корпус і герметичні стіни товщиною в кілька десятків сантиметрів.

Він також підтвердив, що на подачу електроенергії ремонт ніяк не вплине. На АЕС три енергоблоки, вона була запущена на початку 70-х років. Діюча ліцензія АЕС закінчується в 2033 році.