Мер Торонто зізнався у вживанні наркотиків

За словами Форда, одного разу він курив крек, але не є наркозалежним. Форд зазначив, що це сталося один раз під час «п'яного забуття» близько року тому. Точну дату вживання наркотику мер Торонто не зміг назвати, заявивши, що не пам'ятає точно, коли це сталося, повідомляє Лента.ру з посиланням на Toronto Star.

«Я робив помилки. Все, що я можу зробити зараз, це лише вибачитися і жити далі» , - заявив Форд.

Водночас він спростував повідомлення про те, що його могли зняти на відео під час вживання крека. Форд заявив, що незважаючи на визнання у вживанні наркотиків не збирається покидати свій пост. Раніше Форд заявляв, що ніколи не вживав крек.

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У травні 2013 року в канадських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Форда зняли на відео під час вживання крека в компанії зі своїм знайомим. Власники відеозапису продемонстрували її журналістам, проте в публічний доступ вона не потрапила. За даними анонімного джерела видання Vice, адміністрація Форда найняла хакера для знищення відео.

Однок, згодом відеозапис виявився у поліції, в якій підтвердили, що на ній зображений саме мер Торонто. Форд, неодноразово заперечував факт існування такої зйомки, закликав поліцейських оприлюднити її. В даний час зйомка долучена до розслідування справи знайомого Форда Олександра Лізі, підозрюваного у вимаганні у зв'язку зі спробою заволодіти цим відеозаписом, а також у ряді інших злочинів, в тому числі наркоторгівлі.