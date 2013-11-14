Мер Торонто зізнався у купівлі наркотиків

03:30, 14 листопада 2013
Світ
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Мер Торонто Роб Форд на засіданні міської ради зізнався, що купував нелегальні наркотичні речовини в останні два роки.

Роб Форд на засіданні міської ради зізнався, що купував нелегальні наркотичні речовини Кадр відео thestar.com

Про те, чи купував мер Торонто наркотики, запитав його член ради Дензіл Міннан-Вонг, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

За словами Форда, він розуміє, яке незручне становище створив своїми вчинками, проте відмовився піти зі своєї посади незважаючи на відкритий лист міської ради з проханням скласти повноваження. Виступаючи в раді, Форд зазначив, що ніколи не відчував залежності від наркотиків і зазначив, що є «позитивної рольовою моделлю» для підлітків, які опинилися у важкій ситуації.

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За звернення до Форда з проханням піти у відставку проголосував 41 з 43 членів міської ради. Тим не менше, воно мало символічний характер, оскільки рада не володіє достатніми повноваженнями, щоб усунути мера від своїх обов'язків.

На початку листопада Форд зізнавався, що курив крек - придатний для куріння різновид кокаїну - лише одного разу в «п'яному забутті», тоді як раніше він заперечував подібні звинувачення. Приводом для підозр на адресу мера Торонто став скандал з відеозаписом, на якому чоловік, схожий на Форда, вживає наркотики. Володарі запису продемонстрували ролик канадським журналістам, однак оприлюднений не був, в даний час запис зберігається в поліції.

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