Мер Торонто зізнався у купівлі наркотиків

Про те, чи купував мер Торонто наркотики, запитав його член ради Дензіл Міннан-Вонг, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

За словами Форда, він розуміє, яке незручне становище створив своїми вчинками, проте відмовився піти зі своєї посади незважаючи на відкритий лист міської ради з проханням скласти повноваження. Виступаючи в раді, Форд зазначив, що ніколи не відчував залежності від наркотиків і зазначив, що є «позитивної рольовою моделлю» для підлітків, які опинилися у важкій ситуації.

На тему: У канадських ЗМІ з'явилося чергове скандальне відео з мером Торонто

За звернення до Форда з проханням піти у відставку проголосував 41 з 43 членів міської ради. Тим не менше, воно мало символічний характер, оскільки рада не володіє достатніми повноваженнями, щоб усунути мера від своїх обов'язків.

На початку листопада Форд зізнавався, що курив крек - придатний для куріння різновид кокаїну - лише одного разу в «п'яному забутті», тоді як раніше він заперечував подібні звинувачення. Приводом для підозр на адресу мера Торонто став скандал з відеозаписом, на якому чоловік, схожий на Форда, вживає наркотики. Володарі запису продемонстрували ролик канадським журналістам, однак оприлюднений не був, в даний час запис зберігається в поліції.