Міськрада Торонто вирішила давати менше грошей меру, який курить крек

Від сьогодні міськрада на 60 відсотків зменшила фінансування апарату мера і, водночас, дозволила його працівникам переходити до колективу заступника мера, повідомляє 5 канал.

Раніше мерія вже майже одностайно проголосувала за скасування права звільняти заступника мера. Тож, Форд лишається на посаді, але, фактично, керувати містом більше не може.

Він назвав нові рішення переворотом та пообіцяв супротивникам повномасштабну війну на наступних виборах. А поки що Форд дебютував у власному телешоу.

На тему: Мер Торонто зізнався у купівлі наркотиків

Нагадаємо, мер Торонто опинився у центрі скандалу після того, як стало відомо, що він вживав наркотики.

На початку листопада Форд приніс вибачення за свої помилки, проте наголосив, що у відставку не збирається.

Відео, на якому Форд курить крек, поки що недоступно для публіки. Цей запис виявила поліція під час обшуку у наркоторговців, про що правоохоронні органи тут же і повідомили.

Форд спочатку заперечував існування подібної плівки, але тепер просить поліцію якнайскоріше опублікувати відео, щоб, за словами мера, люди самі зробили для себе висновки.

Разом з тим, Форд приніс вибачення за свої помилки сім'ї, громадянам і жителям міста в цілому, але так і не сказав, що це були за помилки.

Що ж до подальшої політичної кар'єри Форда, то він поки що не має наміру залишати свою посаду. Мер заявив, що збирається виставити свою кандидатуру на наступних виборах.

Це не перший скандал, пов'язаний із мером Торонто. Роком раніше його закликали піти у відставку через бурхливу вечірку, яку мер влаштував на своєму робочому місці. Форд визнав, що поводився неправильно, розгулюючи у мерії у п'яному стані, проте залишити свою посаду відмовився.