У Ризі дах супермаркету впав на покупців, 12 людей загинули

Дах супермаркету звалилася в Ризі. За даними рятувальників, НП сталася на вулиці Пріедайнес в Ризі в супермаркеті "Максима" - обвалився дах площею 500 квадратних метрів.

Число загиблих при обваленні, за останніми даними, досягло 12, повідомляє Державна пожежно-рятувальна служба Латвії.

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За даними Державної пожежно-рятувальної служби Латвії, серед загиблих - троє рятувальників, повідомляє РІА Новости.

Постраждали 36 людей, багато з них госпіталізовані у важкому стані. Точна кількість людей, які залишаються під завалами, невідома.

Перед будівлею перебувають кілька десятків родичів і друзів людей, які опинилися під завалами.