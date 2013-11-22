У Ризі дах супермаркету впав на покупців, 12 людей загинули
07:12, 22 листопада 2013Світ
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У Ризі обвалилася дах супермаркету. За останніми даними, число загиблих досягло 12 осіб, десятки людей важко поранені.
Дах супермаркету обвалився в Ризі / Фото: rere.lv
Дах супермаркету звалилася в Ризі. За даними рятувальників, НП сталася на вулиці Пріедайнес в Ризі в супермаркеті "Максима" - обвалився дах площею 500 квадратних метрів.
Число загиблих при обваленні, за останніми даними, досягло 12, повідомляє Державна пожежно-рятувальна служба Латвії.
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За даними Державної пожежно-рятувальної служби Латвії, серед загиблих - троє рятувальників, повідомляє РІА Новости.
Постраждали 36 людей, багато з них госпіталізовані у важкому стані. Точна кількість людей, які залишаються під завалами, невідома.
Перед будівлею перебувають кілька десятків родичів і друзів людей, які опинилися під завалами.
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