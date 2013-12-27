Британські активісти Greenpeace з Arctic Sunrise повернулися на батьківщину

Після 100 днів вимушеного перебування в Росії, вони літаком перелетіли з Санкт-Петербурга до Парижа, звідки на швидкісному поїзді Eurostar дісталися до британської столиці. На вокзалі St.Pancras їх зустрічали родичі та журналісти, повідомляє РІА «Новости».

”Я радий повернутися. Я з нетерпінням чекаю повернення додому в Уельс, першим ділом я відправлюся на прогулянку лісом, а потім повернуся до роботи”, - розповів один з активістів Ентоні Перретт, поскаржившись на те, що для нього були важкими умови у в`язниці в Мурманську, де активістів розмістили після затримання.

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При цьому він зазначив, що ставлення до затриманих іноземців в Росії було хорошим. Перретт зізнався, що був би радий повернутися в Росію, в тому числі і для проведення нових протестів.

Як повідомлялося, активісти Greenpeace спробували 18 вересня піднятися на нафто платформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Всі 30 затриманих були арештовані. Після акції на ”Прирозломній” було порушено кримінальну справу про піратство, однак потім стаття була змінена на ”хуліганство”. Пізніше активістів відпустили по амністії, приуроченій до 20-річчя Конституції РФ.