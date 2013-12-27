МЗС: українець з судна «Арктик Санрайс» Якушев повертається в Україну
16:30, 27 грудня 2013Політика
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Член екіпажу судна «Арктик Санрайс» Руслан Якушев, який потрапив під амністію, повертається в Україну.
«Арктик Санрайз» / Фото : ilsostenibile.it
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.
«За сприяння Генконсульства України в Санкт-Петербурзі Якушев вже вилетів з Росії», - сказали в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Якушеву компетентні органи РФ вручили постанову про припинення кримінального переслідування внаслідок акту амністії.
Активісти «Грінпіс» у середині вересня спробували з судна «Арктік Айс» піднятися на нафтоплатформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти видобутку вуглеводнів в Арктиці.
Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна екологів і відбуксирували його в Кольську затоку. Всі 30 затриманих були арештовані, а пізніше відпущені під заставу.
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