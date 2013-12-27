МЗС: українець з судна «Арктик Санрайс» Якушев повертається в Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«За сприяння Генконсульства України в Санкт-Петербурзі Якушев вже вилетів з Росії», - сказали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Якушеву компетентні органи РФ вручили постанову про припинення кримінального переслідування внаслідок акту амністії.

Активісти «Грінпіс» у середині вересня спробували з судна «Арктік Айс» піднятися на нафтоплатформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти видобутку вуглеводнів в Арктиці.

Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна екологів і відбуксирували його в Кольську затоку. Всі 30 затриманих були арештовані, а пізніше відпущені під заставу.