"Калашніков" планує продавати до 200 тисяч одиниць зброї в США щорічно

Концерн "Калашніков" планує щорічно продавати в США близько двохсот тисяч одиниць озброєння, угода про постачання буде підписана на виставці в Лас-Вегасі в середині січня, повідомила журналістам у понеділок прес-секретар концерну Олена Філатова, передає РИА Новости.

Міжнародна збройова виставка Shot Show 2014 пройде з 14 по 17 січня 2014 року в Лас- Вегасі (США). "Концерн "Калашніков", що входить до Держкорпорацію Ростех, підпише ексклюзивну угоду з Russian Weapon Company (RWC) про поставки продукції іжевських зброярів в США.

"За прогнозами заступника генерального директора з продажу та маркетингу концерну «Калашніков» Павла Колегова, за допомогою ексклюзивного дилера в особі Russian Weapon Company «Калашніков» зможе продавати в США до 200 тисяч виробів щорічно", - сказала Філатова.

Читайте також: Аваков про інцидент з Калашніковим: Вибачте за незавершену п'єсу

У концерні відзначили, що «Калашніков» тісно співпрацює з RWС вже два роки, при цьому близько 90 відсотків експортованого зброї поставляється в США.

Концерн «Калашніков» (раніше НВО «Іжмаш») - найбільший російський виробник бойового автоматичної і снайперської зброї, керованих артилерійських снарядів, а також широкого спектру цивільної продукції - мисливських рушниць, спортивних гвинтівок, верстатів та інструменту. Підприємство засноване в 1807 році. Входить до Держкорпорацію Ростех. «Калашников» об'єднав найбільші державні підприємства стрілецької галузі Росії (НВО «Іжмаш» і ВАТ «Іжевський механічний завод»).