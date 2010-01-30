Китай вимагає від США не продавати зброю Тайваню

Китайська влада висловила різке невдоволення повідомленням Пентагону про намір продати на Тайвань 114 ракет протиповітряної оборони Patriot-3, 60 багатоцільових вертольотів UH-60 Black Hawk і системи зв`язку на суму 6,7 млрд дол. З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ КНР, передає Бі-Бі-Сі.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ країни Хе Яфей заявив, що угода може мати "серйозний негативний вплив" на двосторонні відносини КНР і США. Дипломат озвучив позицію Китаю послові США Джону Хантсману.

Пекін вимагає від США відкликати рішення про продаж зброї Тайваню і закликає не доводити напруженість до результату, якого ніхто "не хотів би побачити". "Незважаючи на неодноразові протести Китаю американська сторона ухвалила помилкове рішення про продаж зброї Тайваню. ... Ми висловлюємо своє обурення і робимо серйозне подання", - цитує РІА "Новости" з посиланням на сайт МЗС.

Сьогодні Пентагон повідомив членів американського конгресу про підготовлену угоду. Утім, повідомлення не означає, що угоду здійснено. Конгресмени мають 30 днів на обміркування. Поставка може бути здійснене, якщо у законодавців не виникне заперечень.