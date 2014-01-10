Аваков про інцидент з Калашніковим: Вибачте за незавершену п'єсу

00:04, 10 січня 2014
Політика
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Народний депутат від фракції "Батьківщина" Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook прокоментував інцидент з колишнім нардепом Олегом Калашніковим.

Аваков Калашніков бійка

"Ніколи не боріться зі свинею у багнюці - забруднитеся обоє, тільки їй це сподобається" .. я знав цей вислів і до цього ефіру. І побачивши Олега Калашникова в студії ТВі - повторив про себе. Але, стриматися було складно - таке хамло нон-стоп ...", - написав він.

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Аваков заявив, що Калашніков втік зі студії відразу після ефіру.

"Після закінчення ефіру втік зі студії швидше, ніж я встиг зняти мікрофон .. Друзі, естети - вибачте. Вибачте, що а) не стримався і б) за незавершену п'єсу ...", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, під час прямого ефіру на телеканалі ТВі Арсен Аваков ледь не побив колишнього народного депутата Олега Калашнікова.

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