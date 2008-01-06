США пропонують грузинській опозиції не поспішати з мітингами
Поки не з`ясується, чи є підстави для протесту
Помічник держсекретаря США Метью Брайза закликає грузинську опозицію не поспішати з мітингами протесту і дочекатися офіційних підсумків підрахунку.
"Поки що відомі тільки попередні дані. За наявною інформацією, вибори пройшли порівняно добре. На цьому тлі мені незрозуміло, чому опозиція закликає людей до мітингів. Поки не з`ясується, чи є підстава для подібного протесту, абсолютно незрозуміло закликати до такого протесту", - сказав Брайза в інтерв`ю телекомпанії "Руставі-2".
За його словами, якщо з`ясується, що дострокові президентські вибори в Грузії пройшли справедливо, тоді кожен громадянин країни, незалежно від того, в опозиції він чи у владі, зобов`язаний поважати підсумки виборів.
Брайза підкреслив, що на президентських виборах в Грузії, які відбулися минулої суботи, була "реальна конкуренція між опонентами".
Помічник держсекретаря США наголосив, що Вашингтон дочекається оцінок спостерігачів ОБСЄ і інших міжнародних організацій про те, наскільки справедливо і вільно пройшли вибори і лише після цього зробить офіційну заяву.