В Австралії найбільший у світі кораловий риф опинився під загрозою

Влада Австралії затвердила план проведення робіт біля Великого Бар'єрного рифа, пише Газета.ru із посиланням на The Financial Times.

Роботи з поглиблення дна в районі Великого Бар'єрного рифу планується провести в рамках будівництва найбільшого в світі вугільного порту.

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Проте плани влади викликали гнівну реакцію з боку захисників природи, які побоюються наслідків робіт для нестійкої екосистеми рифу, який на даний час вже знаходиться в занепаді через зміну клімату і забруднення.

Дебати з питання розширення порту тривали впродовж декількох років.

Очікується, що порт використовуватиметься для експорту сотень мільйонів тонн вугілля на рік.