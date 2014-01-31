В Австралії найбільший у світі кораловий риф опинився під загрозою
Захисники природи побоюються, що будівництво вугільного порту може завдати шкоди крихкій екосистемі Великого Бар'єрного рифу.
Влада Австралії затвердила план проведення робіт біля Великого Бар'єрного рифа, пише Газета.ru із посиланням на The Financial Times.
Роботи з поглиблення дна в районі Великого Бар'єрного рифу планується провести в рамках будівництва найбільшого в світі вугільного порту.
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Проте плани влади викликали гнівну реакцію з боку захисників природи, які побоюються наслідків робіт для нестійкої екосистеми рифу, який на даний час вже знаходиться в занепаді через зміну клімату і забруднення.
Дебати з питання розширення порту тривали впродовж декількох років.
Очікується, що порт використовуватиметься для експорту сотень мільйонів тонн вугілля на рік.