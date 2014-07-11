В ООН сумніваються в законності операції Ізраїлю в Секторі Газа

Піллей заявила, що міжнародне право вимагає від Ізраїлю вжити заходів для того, щоб упевнитися в пропорційності його дій, а також уникати жертв серед цивільного населення.

За словами комісара ООН, повідомлення про цивільні жертви ставить під сумнів дії Ізраїлю.

Піллей також закликала радикальне угруповання «Хамас» та інші озброєні палестинські групи припинити напади із густонаселених районів і не розміщувати там військових об’єктів.

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Ізраїль уже четвертий день поспіль проводить операцію в Секторі Газа, завдає ударів з повітря і моря. Водночас бойовики «Хамасу» продовдують запускати ракети в бік Ізраїлю.

Щонайменше 100 палестинців, більшість із них мирні жителі, загинули за цей час.