Кількість загиблих внаслідок аварії в московському метро зросла до 23 осіб

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Москви.

«Сьогодні вранці внаслідок отриманих тяжких травм померла 24-річна дівчина», - повідомили в департаменті.

Окрім цього зазначається, що станом на сьогоднішній ранок у стаціонарах Москви перебувають 98 постраждалих, із раніше госпіталізованих виписано 39 постраждалих.

Стан 3-х постраждалих оцінюється як украй тяжкий, вони перебувають на штучній вентиляції легенів. У тяжкому стані перебувають 5 постраждалих, один із них - на штучній вентиляції легенів. У стані середнього ступеня тяжкості перебуває 31 особа і в задовільному стані - 59.

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