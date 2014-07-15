У результаті аварії в московському метро загинули троє осіб, постраждалих - близько 80

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на інформоване джерело.

"Щонайменше 50 осіб постраждали, в основному вони отримали забої. Людей продовжують евакуювати на станцію метро "Слов'янський бульвар" і "Парк Перемоги", - наголошується в повідомленні.

Зі станції метро "Парк Перемоги" евакуйовано 50 осіб, із станції "Слов'янський бульвар" - не менше 200.

Тим часом очевидці події завантажують фото з місця події в соціальниі мережі. Зокрема, в Instagram з'явився знімок пошкодженого вагона.

Надходить інформація про те, що є постраждалі з тяжкими травмами. В тунель, де застряг поїзд, доставлено гідравлічне обладнання "для проведення деблокації пасажирів".

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На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, 40 бригад швидкої допомоги і співробітники МНС. Створено оперативний штаб. Поліція оточила прилеглий до станції "Слов'янський бульвар" район.