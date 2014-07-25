Американського велосипедиста-мандрівника в Росії збив п'яний водій

Про це повідомили ИТАР-ТАСС в обласному УМВС.

Шістдесятирічного велосипедиста збив водій вантажної "Газелі", який зник з місця ДТП, але незабаром був затриманий нарядом ДПС. Водій був, імовірно, п'яний.

Рон Макгериті жив у Бостоні. Він відвідав 61 країну за останні 15 років. Пересувався мандрівник на спеціально обладнаному швейцарському велосипеді, що дозволяє їхати напівлежачи або лежачи на спині, а також перевозити з собою рюкзаки. В день загибелі мандрівник відвідав Кострому, де сказав про свій намір об'їхати всі міста Золотого кільця Росії.

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Макгериті називав себе "посланцем миру". Він вручав головам міст, які відвідував, "листи миру" і вважав своїм обов'язком нагадувати людям про існування добра.

За фактом ДТП у регіональному УМВС порушено і розслідується кримінальна справа.