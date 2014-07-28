У Росії блокували блог Навального "в інтересах суспільства"

У понеділок суд підтвердив рішення про блокування блогу опозиційного політика в "Живому журналі" з-за "заклики до несанкціонованих зібрань", - повідомляє РИА Новости.

«Ця блокування в інтересах суспільства», - заявив представник прокуратури на засіданні суду.

Як з'ясувалося на засіданні, блог був заблокований через два записи - перший стосувалася київського Майдану, а в кінці містив заклик прийти підтримати засуджених у справі про заворушення на Болотній площі Москви.

Другий запис було опубліковано напередодні вироку в «болотній справі», в ній Навальний також запрошував людей до суду, де йшов цей процес.

«Блокуванню підлягають не будь-які заклики, а лише заклики до незаконних дій, вирок проголошується у відкритому режимі, і прийти в суд можна цілком законно», - сказав представник Навального Дамір Гайнутдінов.

Читайте такожНавальний пропонує судити російських авторів чергового фейку про події в Слов'янськуПредставник прокуратури заперечив йому, вказавши, що масові заходи біля судів мають бути заздалегідь узгоджені з владою.

Крім цього, обговорювалося питання про доцільність обмеження доступу до всього блогу, якщо претензії викликали дві статті. На це прокуратура заявила, що закон не зобов'язує її вказувати конкретні сторінки блогу.

Представниця Роскомнагляду додала, що блокування здійснюється адміністрацією «Живого журналу», і цілком ймовірно, у них немає можливості обмежити доступ до певних сторінок.

Навальний заявив, що раніше не знав, через які саме записи його «Живий журнал» був заблокований. Тепер він має можливість видалити суперечливі пости, після чого доступ до його блогу буде знову відкритий.