Обстріл школи ООН у Газі: 15 загиблих - BBC

У будівлі перебували понад 3 тисяч осіб, які сховалися від військової операції армії Ізраїлю, повідомляє BBC Україна.

Повідомляється, що снаряди були випущені з ізраїльських танків без попереднього попередження.

8 липня Ізраїль почав повномасштабну військову операцію проти бойовиків ХАМАСу, щоб припинити обстріл своєї території.

В ООН відкинули пояснення Ізраїлю, що в школі могла перебувати зброя.

Але раніше співробітники Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям самі знайшли склад зі зброєю в одній зі шкіл, які перебувають під патронатом ООН.