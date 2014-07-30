Обстріл школи ООН у Газі: 15 загиблих - BBC
11:20, 30 липня 2014Світ
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Не менш ніж 15 людей загинули і 70 отримали поранення в результаті обстрілу школи ООН в секторі Газа.
REUTERS
У будівлі перебували понад 3 тисяч осіб, які сховалися від військової операції армії Ізраїлю, повідомляє BBC Україна.
Повідомляється, що снаряди були випущені з ізраїльських танків без попереднього попередження.
8 липня Ізраїль почав повномасштабну військову операцію проти бойовиків ХАМАСу, щоб припинити обстріл своєї території.
В ООН відкинули пояснення Ізраїлю, що в школі могла перебувати зброя.
Але раніше співробітники Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям самі знайшли склад зі зброєю в одній зі шкіл, які перебувають під патронатом ООН.
Відео ТСН
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