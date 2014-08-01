В Росію прибуде новий глава дипмісії США Джон Теффт

Голосування відбулося майже відразу після обговорення кандидатури в комітеті закордонних справах сенату, повідомляє радіо "Свобода".

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Джон Теффт змінив на цій посаді Майкла Макфола, який покинув Москву в лютому.

Джон Теффт відомий як представник старої школи дипломатів, який працював у радянському підрозділі держдепартаменту під час "холодної війни".

Як повідомляв УНІАН, 11 липня президент США Барак Обама запропонував кандидатуру Джона Теффта на посаду посла в Росії.

До цього призначення дипломат з кінця 2009 по серпень 2013 року був послом США в Україні, а до цього працював послом у Литві (2000-2003) і в Грузії (2005-2009).