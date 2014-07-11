Обама запропонував на посаду посла США в РФ Джона Теффта, який раніше працював в Україні

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Білий дім.

Тепер кандидатуру повинен затвердити сенат.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Москва дала агреман (попередню згоду) на приїзд Теффта.

Місце посла США в РФ вакантне з лютого, коли у відставку пішов попередній посол Майкл Макфол.

Обама також запропонував кандидатуру Річарда Міллза на пост посла США у Вірменії.

Джон Теффт з кінця 2009 по серпень 2013 року був послом США в Україні, раніше працював послом у Литві (2000-2003) і в Грузії (2005-2009), обіймав посаду заступника начальника американської дипмісії в Москві в 1996-1999 роках. У 1989-1992 роках був заступником керівника відділу держдепартаменту з СРСР/Росії та СНД.

Колеги дипломата високо відгукуються про його якості - Макфол назвав його ідеальним кандидатом, а екс-посол США в СРСР Джек Метлок сказав, що Теффт є кваліфікованим спеціалістом з Росії.