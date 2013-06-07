Посол: українські судді можуть сподіватися на допомогу США

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт заявив на зустрічі з головою ВСУ Ярославом Романюком.

Темою розмови стало обговорення широкого кола питань, пріоритетних у довгостроковому партнерстві з підтримки Сполученими Штатами Америки судової реформи в Україні.

Привітавши на початку зустрічі Романюка із обранням на посаду голови Верховного Суду України, посол зазначив, що метою такого партнерства є побудова в Україні справедливої незалежної системи судочинства як наріжного каменю демократичного суспільства.

«Особисто я, - зауважив Теффт, - завжди був прихильником того, щоб основні вимоги до незалежності й неупередженості судової системи формувала не стільки держава, як самі судді».

У цьому контексті він висловив задоволення й дав позитивну оцінку Кодексу суддівської етики, ухваленому цього року.

На зустрічі йшлося також про високий рівень взаємної конструктивної співпраці в рамках реалізації проектів, спрямованих на зміцнення ефективності й незалежності правосуддя в Україні, зокрема проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Справедливе правосуддя». Відзначивши ефективність взаємодії цього проекту із найвищою судовою інстанцією, голова Верховного Суду України висловив пропозиції щодо можливих напрямів співробітництва, реалізація яких, на його думку, допомогла б українським суддям та працівникам апаратів судів, а їх статус і роль у судовій діяльності після прийняття закону «Про судоустрій і статус суддів» набули значно більшої ваги, уникнути помилок на шляху подальшого реформування судово-правової системи й приведення її у відповідність до міжнародних норм.

Однією з особливо нагальних у наш час, наголосив Романюк, постає потреба в налагодженні комунікацій судових установ із громадськістю і засобами масової інформації, а також охоплення абсолютно всіх судів, зокрема й Верховного, системою електронного правосуддя.

«Ми зацікавлені в тому, наголосив він, щоб мати можливість перейняти досвід країн з ефективними судовими системами, та з урахуванням наших національних особливостей, запровадити його в Україні», - сказав голова ВСУ.

У свою чергу посол запевнив голову Верховного Суду у тому, що українська сторона може розраховувати на підтримку й допомогу уряду США у розбудові незалежної судової системи та висловив упевненість, що незмінність цього курсу збереже і його наступник на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні.