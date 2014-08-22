Данія приєднується до системи протиракетної оборони НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ Мартін Лидегард після закритого засідання комітету закордонних справ, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Stratriskis.

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"Ми домовилися приєднатися до системи протиракетної оборони НАТО", - сказав він, після п'ятигодинного засідання. "Зараз ми вступаємо в період техніко-економічного обґрунтування з низкою інших країн, щоб надати один з наших фрегатів ", - додав він.

Міністр оборони Микола Ваммен підкреслив, що рішення обладнати датські фрегати сучасним радіолокаційним обладнанням спрямоване на захист від осіб чи організацій, які можуть завдати шкоди країні. Він підкреслив, що це рішення не має нічого спільного з ситуацією в Україні.

І це незважаючи на той факт, що система протиракетної оборони НАТО буде в основному розташована в містах Східної Європи, пише видання.

"Той факт, що Данія приєднується до протиракетної оборони - це не вчинок, спрямований проти Росії, а захист від терористичних організацій та інших осіб ", - зазначив Микола Ваммен.