НАТО: якщо РФ почне вторгнення, отримає військовий опір

23:05, 17 серпня 2014
Політика
0 0

Якщо російські війська спробують проникнути на територію будь-якої країни НАТО, цьому буде негайно дано військову відсіч.

Філіп Бридлав. Фото: stripes.com

Про це в інтерв'ю, опублікованому в "Die Welt", заявив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав, передає Радіо Свобода

Як зазначив генерал, у НАТО немає планів вторгнення в Україну, але країни Східної Європи, які є членами Альянсу, мають почати підготовку до можливої ​​військової загрози.

Читайте такожУ НАТО вважають можливим повторення Росією «українського сценарію» в інших країнах

Брідлав також нагадав, що коли у лютому в Криму з'явилися солдати у формі без відзнак, президент Росії Володимир Путін заперечував будь-яку причетність до подій на українському півострові, проте в квітні визнав факт російської військової присутності в регіоні.

Як відомо, Згідно з Північноатлантичним договором про взаємну оборону, напад на будь-яку з країн-учасниць розцінюється як напад на весь союз.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter