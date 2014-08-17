НАТО: якщо РФ почне вторгнення, отримає військовий опір

Про це в інтерв'ю, опублікованому в "Die Welt", заявив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав, передає Радіо Свобода.

Як зазначив генерал, у НАТО немає планів вторгнення в Україну, але країни Східної Європи, які є членами Альянсу, мають почати підготовку до можливої ​​військової загрози.

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Брідлав також нагадав, що коли у лютому в Криму з'явилися солдати у формі без відзнак, президент Росії Володимир Путін заперечував будь-яку причетність до подій на українському півострові, проте в квітні визнав факт російської військової присутності в регіоні.

Як відомо, Згідно з Північноатлантичним договором про взаємну оборону, напад на будь-яку з країн-учасниць розцінюється як напад на весь союз.