НАТО: якщо РФ почне вторгнення, отримає військовий опір
Якщо російські війська спробують проникнути на територію будь-якої країни НАТО, цьому буде негайно дано військову відсіч.
Про це в інтерв'ю, опублікованому в "Die Welt", заявив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав, передає Радіо Свобода.
Як зазначив генерал, у НАТО немає планів вторгнення в Україну, але країни Східної Європи, які є членами Альянсу, мають почати підготовку до можливої військової загрози.
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Брідлав також нагадав, що коли у лютому в Криму з'явилися солдати у формі без відзнак, президент Росії Володимир Путін заперечував будь-яку причетність до подій на українському півострові, проте в квітні визнав факт російської військової присутності в регіоні.
Як відомо, Згідно з Північноатлантичним договором про взаємну оборону, напад на будь-яку з країн-учасниць розцінюється як напад на весь союз.