У Франції представили новий склад уряду

Новим міністром економіки, промисловості та цифрових технологій держави призначений Емманюель Макрон, а Мішель Сапен очолив міністерство фінансів і державних рахунків (бюджету) у новому уряді, передає Коммерсант.ru з посиланням на Le Figaro.

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Бернар Казнєв зберіг посаду глави МВС Франції, також як і Лоран Фабіус, який знову призначений міністром закордонних справ і міжнародного розвитку країни. Колишня цивільна дружина президента Франції Сеголен Руайяль також зберегла за собою посаду міністра екології та енергетики.