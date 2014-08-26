У Франції представили новий склад уряду
21:09, 26 серпня 2014Світ
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Генеральний секретар Єлисейського палацу Жан-П'єр Жуйє представив новий уряд Франції на чолі з прем'єром Манюэлем Вальсом.
REUTERS
Новим міністром економіки, промисловості та цифрових технологій держави призначений Емманюель Макрон, а Мішель Сапен очолив міністерство фінансів і державних рахунків (бюджету) у новому уряді, передає Коммерсант.ru з посиланням на Le Figaro.
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Бернар Казнєв зберіг посаду глави МВС Франції, також як і Лоран Фабіус, який знову призначений міністром закордонних справ і міжнародного розвитку країни. Колишня цивільна дружина президента Франції Сеголен Руайяль також зберегла за собою посаду міністра екології та енергетики.
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