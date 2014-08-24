Президент Франції привітав українців з Днем Незалежності

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму посланні Олланд наголосив: "В ці важкі години, які долає Україна, хотів би надіслати Вам, а також українському народові, мої палкі привітання з нагоди національного свята, яке позначає 23-річницю української незалежності. Висловлюю всьому народу України побажання миру та процвітання".

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Президент Франції відзначив: «В контексті нинішньої кризи, яка спонукала нас до численних контактів протягом останніх місяців, хотів би нагадати Вам про відданість з боку Франції, а також Європейського Союзу, незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародної спільнотою".

"Франція лишатиметься поруч з Вами, аби супроводжувати Вас на шляху значних реформ, які є необхідними у відповідь на прагнення, які висловлює уся українська громада. Висловлюю також побажання, аби зв’язки дружби і довіри, які єднають наші країни, й надалі зміцнювались», - говориться в привітанні.