У російській Костромі мітингували родичі зниклих військових

Про це повідомив кореспондент російського телеканалу Дождь з місця подій.

Під час мітингу до рідних солдатів вийшов чоловік, який представився Альбертом Ахмеровим, офіцером 1065 полку. За його даними, з військовослужбовцями його полку все гаразд, поранених і вбитих немає.

Читайте такожУ Росії підрахували кількість своїх солдатів на Донбасі - їх близько 15 тисячТакож він запевнив родичів, що в неділю солдатам його полку видадуть телефони, і вони зможуть зателефонувати близьким.

При цьому, за інформацією «Російської планети», в сюжеті ДТРК «Кострома», опублікованому в квітні, Альберт Ахмеров фігурував як отаман міської костромської казацької спільноти.

Після виступу Ахмерова родичі десяти полонених солдатів зайшли в будівлю штабу полку для участі у зустрічі з представниками командування дивізії. За попередньою інформацією, на зустрічі повинен бути присутній командир дивізії. Минулого разу спілкувався з рідними його заступник.