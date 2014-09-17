Сербія не буде вводити санкції проти Росії - ЗМІ

Сербія не буде підтримувати будь-які санкції проти Росії.

Про це президент Сербії Томіслав Николич заявив у вівторок у Белграді під час зустріч із заступником голови МЗС РФ Олексієм Мєшковим, пише InSerbia News.

За словами Николича, Сербія підтримує принцип територіальної цілісності України, але не буде вводити жодні санкції проти Росії.

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Зазначається, що представники Сербії та РФ висловили задоволення відмінними відносинами між їхніми країнами, а також відзначили можливості розширення подальшої співпраці, зокрема у діловому співробітництві.

Як раніше повідомлялося, у липні прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучіч заявив, що його країна не підтримує санкції проти Росії.

"У Сербії традиційно тісні відносини з Москвою, до того ж ми стовідсотково залежимо від російської енергії", - наголосив тоді Вучіч.